Правящая партия АНК лидирует на выборах в ЮАР после подсчета 70% бюллетеней

10 мая 2019 03:15 (UTC+04:00)

Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) лидирует на всеобщих выборах в стране после подсчета 70% бюллетеней, сообщает избирательная комиссия страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Всеобщие выборы, в ходе которые избираются парламент и национальное правительство во главе с президентом, состоялись в ЮАР в среду.

По данным избиркома, после подсчета более 70% бюллетеней АНК набирает 56,72% голосов. Ближайшего преследователя - оппозиционную партию "Демократический альянс" - поддержали 22,38% избирателей.

Всеобщие выборы проходят в ЮАР раз в пять лет. При этом избиратели голосуют не за определенного кандидата, а за политическую партию. Одержавшая победу на выборах партия затем назначает своего лидера президентом страны. Помимо выборов нового правительства и парламента, в стране также проходят провинциальные выборы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главы 21 страны ЕС призвали граждан принять участие в выборах в Европарламент
В мире 9 мая 12:05
В Стамбуле будут проведены повторные муниципальные выборы
В мире 6 мая 20:46
Лондон планирует ввести законы для предотвращения угрозы вмешательства в выборы извне
В мире 6 мая 17:12
Левоцентрист Кортисо победил на выборах президента Панамы
В мире 6 мая 09:14
В семи штатах Индии начался пятый этап всеобщих парламентских выборов
Другие страны 6 мая 06:35
Во Франции зарегистрированы 33 списка кандидатов на выборах в Европарламент
В мире 4 мая 13:35
Лента новостей
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны 04:18
В одной из мечетей Лондона произошла стрельба
В мире 03:59
Минфин США может включить Россию список стран, манипулирующих валютой - СМИ
США 03:41
Вице-премьер Китая заявил, что пошлины США не являются решение проблемы
Китай 02:57
Джефф Безос представил прототип аппарата для высадки на Луну
В мире 02:24
"Челси" обыграл "Айнтрахт" и встретиться в финале Лиги Европы с "Арсеналом"
Спорт 02:01
Трюдо обсудил с Трампом отношения с Китаем
В мире 01:53
Госдеп США одобрил продажу Катару вертолетов Apache на три миллиарда долларов
США 01:17
Прокуратура Швеции объявит о решении по делу Ассанжа 13 мая
В мире 01:12