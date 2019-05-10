Зеленский потребовал назначить инаугурацию на 19 мая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной рады на ближайшем заседании парламента назначить дату инаугурации на 19 мая, сообщает Trend со ссылкой РИА Новости.

"Я обращаюсь к Верховной раде: на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать", - заявил Зеленский в видеообращении, трансляцию которого вел телеканал "112. Украина".

Очередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в октябре 2019 года. Ранее Зеленский не исключил, что инициирует роспуск Рады после того, как станет главой государства. Спикер Рады Андрей Парубий заверил, что оснований для роспуска парламента на сегодняшний день не существует, и напомнил, что досрочно прекратить полномочия Рады нельзя за полгода до парламентских выборов, то есть после 27 мая.

"На сегодня решение относительно выборов не принято, но, на всякий случай, проект указа уже подготовили", - говорится в сообщении.

По данным издания, в окружении Зеленского еще ведутся дискуссии о досрочных выборах в Верховную раду. Часть команды выступает за немедленный роспуск Рады после инаугурации, другая - против, чтобы успеть полноценно подготовить партию "Слуга народа".

Вместе с тем, издание опубликовало фотокопию указа президента, в котором говорится о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Также указ содержит пункт о назначении досрочных выборов в парламент в июле.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

Зеленский подчеркнул, что страна нуждается в нормальной работе учреждений. "Думайте, пожалуйста, не про депутатские ксивы, думайте о народе Украины", - заявил избранный президент.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем приняли участие действующий президент Петр Порошенко и Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

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