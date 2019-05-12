В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек

Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Больше всего тел найдено на территории ранчо в муниципалитете Сапопан. "Там обнаружены 27 тел людей, которые в свое время были лишены свободы. Пока опознаны только два человека", - приводит портал Universal заявление Солиса.

По его словам, работа экспертов на ранчо продолжается, поэтому не исключено, что число тел может увеличиться.

Останки семи человек были найдены в одном из домов в Гвадалахаре, а в муниципалитете Тлахомулько – останки еще одного человека, сообщил прокурор.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. Число убийств, совершенных в Мексике в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.

Как говорил в начале февраля замглавы МВД Мексики Алехандро Энсинас, всего в стране насчитывается порядка 40 тысяч пропавших без вести, около 1,1 тысячи тайных захоронений, а в моргах находятся 26 тысяч неопознанных трупов.

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