Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

12 мая 2019 08:42 (UTC+04:00)

Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В документе содержатся проекты развития ключевых оборонных технологий. Агентство намерено включить роботов, созданных по образу и подобию живых существ, в свои системы вооружений будущего. Если планы будут осуществлены, то внедрение роботов, созданных по образу человека, пресмыкающихся, насекомых и морских обитателей начнется уже в 2024 году.

"Биороботы изменят правила игры в будущих войнах, а связанные с ними технологии, как ожидается, внесут большие изменения в сферу оборонной промышленности", приводит Ренхап слова представителя агентства по закупкам вооружений. Как ожидается, такие роботы могут быть использованы и в поисково-спасательных операциях, и в разведывательных целях.

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