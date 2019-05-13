В Панаме пять человек пострадали в результате землетрясения

13 мая 2019 05:13 (UTC+04:00)

Пять человек получили ранения в результате землетрясения в Панаме в воскресенье, сообщила национальная система гражданской обороны центральноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, среди пострадавших – двое детей в возрасте семи и восьми лет, 17-летняя девушка и престарелая женщина в возрасте 98 лет. Погибших нет. Всего от удара стихии разрушены два строения, еще два частично пострадали.

Институт земных наук при университете Панамы уточнил, что магнитуда подземных толчков составила 6,3, эпицентр располагался в 22 километрах от города Пуэрто-Армуэльес в провинции Чирики на границе с Коста-Рикой. Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что очаг залегал на глубине 37,3 километра.

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