В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение, магнитуда которого, по уточненным данным, составила 5,9, произошло у берегов Сальвадора. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило в Twitter министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов страны.

Очевидцы подтвердили агентству сведения о подземных толчках. По их данным, здания сотрясались в столице государства Сан-Сальвадоре.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информирует о землетрясении у берегов Никарагуа. Эта страна расположена по соседству с Сальвадором. По данным европейских сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 5,7.

Эпицентр землетрясения находился в 77 км к западу от города Чинандега. Очаг подземных толчков залегал на глубине 100 км.

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