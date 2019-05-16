В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,9

16 мая 2019 22:01 (UTC+04:00)

Землетрясение, магнитуда которого, по уточненным данным, составила 5,9, произошло у берегов Сальвадора. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило в Twitter министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов страны.

Очевидцы подтвердили агентству сведения о подземных толчках. По их данным, здания сотрясались в столице государства Сан-Сальвадоре.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информирует о землетрясении у берегов Никарагуа. Эта страна расположена по соседству с Сальвадором. По данным европейских сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 5,7.

Эпицентр землетрясения находился в 77 км к западу от города Чинандега. Очаг подземных толчков залегал на глубине 100 км.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Каспии произошло землетрясение
Происшествия 09:57
У берегов Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны 07:00
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
Россия 15 мая 04:07
В Папуа-Новой Гвинее объявили угрозу цунами
В мире 14 мая 18:02
У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,7
В мире 14 мая 17:23
В Панаме пять человек пострадали в результате землетрясения
Другие страны 13 мая 05:13
Лента новостей
Казахстан начнет субсидировать поставки пшеницы на грузинский рынок
Бизнес 22:19
Современные машины для бурения туннелей будут использоваться в проекте "Ненскра ГЭС"
Бизнес 22:14
Французская компания намерена участвовать в строительстве мостов и отелей в Узбекистане
Бизнес 22:09
Доля предприятий с иностранным капиталом в промпроизводстве Узбекистана снижается
Бизнес 22:08
Граждане Казахстана стали чаще покупать недвижимость в Турции
Бизнес 22:05
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Арабские страны 21:57
В Казахстане сократилось производство некоторых металлов
Экономика 21:41
Расходы туристов в Грузии уменьшились
Туризм 21:38
В Китае автомобиль въехал в прохожих, погибли три человека
Китай 21:37