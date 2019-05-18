В Мехико продлили режим экологической тревоги

Комиссия по окружающей среде мегаполиса (CAME) в Мехико продлила в пятницу режим чрезвычайной экологической тревоги в городе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным комиссии, в субботу метеорологические условия будут также благоприятными для распространения загрязнения воздуха, однако окончательное решение по ситуации 18 мая будет принято вечером в пятницу по местному времени.

Во вторник власти Мехико объявили чрезвычайную экологическую тревогу в связи с высоким содержанием взвешенных частиц в воздухе. Этот режим был продлен в среду и четверг. Причиной сильного загрязнения стали лесные пожары, которые из-за продолжительной жары и отсутствия дождей начались на значительной части центральной Мексики.

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