Движение в районе около Токио перекрыли из-за опасности извержения

Японские специалисты зафиксировали рост вулканической активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 км к западу от Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в воскресенье национальное метеорологическое управление Японии, в связи с этим уровень опасности извержения был повышен с первого до второго по пятибалльной шкале.

Ночью там произошло около 45 небольших вулканических землетрясений. В результате, по данным телеканала NHK, в радиусе 1 км от долины Овакудани, являющейся одной из основных туристических достопримечательностей Хаконэ, перекрыто движение автомобилей по горным дорогам. Кроме того, также прекращена работа канатной дороги, связывающей Овакудани с озером Аси.

Небольшое извержение вулкана Хаконэ произошло в 2015 году. Однако тогда его активность быстро прекратилась, а влияние на туризм оказалось не очень серьезным.

Высота вулкана Хаконэ составляет 1550 м, последнее сильное извержение там было зафиксировано в XII веке. Одноименный курорт вокруг вулкана знаменит своими горячими источниками, многочисленными музеями, а также горным озером Аси, с которого открывается вид на расположенную неподалеку священную гору Фудзи.

Ежегодно эти места посещают почти 20 млн человек.

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