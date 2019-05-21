Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Указ "О принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины" издан под номером 300.

Согласно конституции, президент по должности является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование армии, иных воинских формирований, присваивает высшие воинские звания, вносит в Верховную раду представления о назначении на должность и освобождении от должности министра обороны, возглавляет и формирует персональный состав Совета национальной безопасности и обороны.

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