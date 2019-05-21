В Буэнос-Айресе эвакуируют ТЦ из-за угрозы взрыва

21 мая 2019 01:38 (UTC+04:00)

Торговый центр в районе Сан Исидро в столице Аргентины эвакуируют из-за угрозы взрыва, сообщил глава муниципалитета Густаво Поссэ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за угрозы взрыва в торговом центре "Унисентр"… проводится эвакуация по решению правоохранительных органов. На месте находятся саперы, пожарные и службы гражданской обороны", - написал он в Twitter.

Ранее аргентинская полиция получила звонки о возможных бомбах в Каса Росада (президентском дворце) и в палате депутатов. Неизвестные уже несколько раз "минировали" железнодорожные станции, в результате на несколько часов прекращалось движение ряда пригородных поездов и станций метро. Все угрозы оказались ложными.

Правительство Аргентины обсуждает, как минимизировать последствия ложных угроз о якобы заложенных бомбах, участившихся в последние месяцы.

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