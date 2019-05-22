Лесному пожару на западе Канады присвоили высшую категорию сложности

Лесному пожару, который с конца прошлой недели бушует на севере канадской провинции Альберта, присвоена шестая - высшая категория сложности. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время площадь возгорания оценивается в 69 тыс. га, хотя еще в воскресенье она составляла 25 тыс. га. Пожарные команды сейчас пытаются отстоять небольшой город Хай-Левел, к которому огонь подошел уже почти вплотную. По данным противопожарной службы региона, в ликвидации возгорания задействованы 89 пожарных, 24 вертолета, 3 самолета и наземная спецтехника. В среду в Альберту на помощь местным огнеборцам должны прибыть пожарные команды из Британской Колумбии, Новой Шотландии и Онтарио.

Власти Хай-Левела объявили о полной эвакуации населения города и его окрестностей, которое составляет около 4 тыс. человек. Кроме того, свои дома предписано покинуть почти 750 жителям индейской резервации, находящейся недалеко от Хай-Левела.

Полиция перекрыла несколько автодорог в непосредственной близости от очагов возгорания из-за сильного дыма. О жертвах и разрушениях пока информации не поступало.

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