Около 600 пожарных пытаются потушить лесной пожар на западе Канады

27 мая 2019 06:15 (UTC+04:00)

Порядка 600 пожарных привлечены к тушению лесного пожара, который с конца прошлой недели бушует на севере провинции Альберта. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сейчас площадь возгорания оценивается в 105 тыс. га, хотя неделю назад она составляла 25 тыс. га. Пожару присвоена шестая, высшая, категория сложности. Для помощи местным огнеборцам в регион прибыли пожарные из провинций Британская Колумбия, Новая Шотландия и Онтарио. По данным противопожарной службы региона, в ликвидации пожара задействованы 28 вертолетов, восемь самолетов и наземная спецтехника.

Из-за пожара свои дома вынуждены были покинуть почти 5 тыс. человек, проживающих рядом с зоной бедствия. В настоящее время пожарные пытаются не допустить распространения огня на город Хай-Левел - леса горят уже в 3 км от населенного пункта, который покинули все его жители. Полиция перекрыла несколько автодорог в непосредственной близости от очагов возгорания из-за сильного дыма. О жертвах и разрушениях пока информации не поступало.

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