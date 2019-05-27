На Гавайях мужчина погиб при нападении акулы

27 мая 2019 13:13 (UTC+04:00)

Мужчина погиб при нападении акулы в районе острова Мауи, входящего в состав Гавайского архипелага, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как заявил представитель отдела земельных и природных ресурсов американского штата Гавайи Дэн Деннисон, инцидент произошел в субботу. Акула напала на 65-летнего жителя Калифорнии, который находился в воде на расстоянии около 50 метров от берега.

Как заявил Деннисон, на пляже, где произошло нападение, установили предупреждающие знаки.
По данным телеканала, это уже третье нападение акулы с начала года в районе Гавайев. Так, в апреле акула напала на 65-летнего туриста из Калифорнии, в феврале атаке акулы подвергся сёрфингист.

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