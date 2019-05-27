В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе

27 мая 2019 16:19 (UTC+04:00)

Стрельба и взрывы прогремели в понедельник в общеобразовательной школе в городе Бжесць-Куявский. Как сообщила местная полиция, бывший ученик пришел в школу в маске с оружием и петардами, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Человек в маске вошел в школу после 10 часов утра, бросил в здание шумовые петарды и открыл стрельбу в направлении школьного работника - уборщицы", - информировала пресс-секретарь полиции в городе Быдгощ Моника Хлебич. Ранения от взрыва петарды получила также одна из учениц - 11-летняя девочка.

Обе пострадавшие отправлены в больницу. Сообщается, что их жизни ничто не угрожает.

Напавший задержан полицией. Местные власти заявили, что ситуация под контролем. На официальном сайте местной администрации появилось сообщение с просьбой к родителям срочно забрать детей из школы.

Как сообщили на брифинге представители правоохранительных органов, задержанный проходил психиатрическое лечение. Мотивы его поступка выясняются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция задержала подозреваемого во взрыве в Лионе
Другие страны 12:50
Стала известна причина взрыва в таиландском порту
Другие страны 09:50
Три человека погибли при взрывах в столице Непала
Другие страны 26 мая 19:05
Полиция обратилась к свидетелям взрыва в Лионе за помощью в поимке подозреваемого
Европа 25 мая 22:23
Глава ПАСЕ поддержала пострадавших при взрыве в Лионе
Европа 25 мая 03:17
Французская полиция установила подозреваемого в организации взрыва в Лионе - СМИ
Европа 24 мая 21:27
Лента новостей
В Малайзии умер последний в стране самец суматранского носорога
Другие страны 17:00
Азербайджану требуются хорошо подготовленные кадры по информбезопасности - эксперт
ИКТ 16:55
Узбекистан и Россия учредили совместный агрокластер
Бизнес 16:54
Производитель фруктовых соков в Азербайджане наладит экспорт в соседние страны
Бизнес 16:53
Израиль согласился на посредничество США в решении спора вокруг границы с Ливаном
Израиль 16:53
Опубликованы результата экзамена по азербайджанскому языку
Общество 16:50
На финальную игру Лиги Европы УЕФА в Баку продано свыше 50 тыс.билетов
Общество 16:41
В течении месяца Иран экспортировал в Азербайджан 33 тыс. тонн товаров на 20 млн долларов
Экономика 16:36
Мэй надеется, что итоги выборов в ЕП убедят Палату общин прийти к компромиссу по Brexit
Другие страны 16:32