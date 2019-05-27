В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе

Стрельба и взрывы прогремели в понедельник в общеобразовательной школе в городе Бжесць-Куявский. Как сообщила местная полиция, бывший ученик пришел в школу в маске с оружием и петардами, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Человек в маске вошел в школу после 10 часов утра, бросил в здание шумовые петарды и открыл стрельбу в направлении школьного работника - уборщицы", - информировала пресс-секретарь полиции в городе Быдгощ Моника Хлебич. Ранения от взрыва петарды получила также одна из учениц - 11-летняя девочка.

Обе пострадавшие отправлены в больницу. Сообщается, что их жизни ничто не угрожает.

Напавший задержан полицией. Местные власти заявили, что ситуация под контролем. На официальном сайте местной администрации появилось сообщение с просьбой к родителям срочно забрать детей из школы.

Как сообщили на брифинге представители правоохранительных органов, задержанный проходил психиатрическое лечение. Мотивы его поступка выясняются.

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