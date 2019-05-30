Турагентство Ирландии пообещало €150 млн создателю крупной достопримечательности

30 мая 2019 17:48 (UTC+04:00)

Создатель новой крупной достопримечательности в Ирландии может рассчитывать на получение гранта от Национального турагентства Failte Ireland в размере €150 млн. Это станет самым значительным инвестиционным проектом в истории туриндустрии страны, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы находимся в поисках оригинального решения, мегапроекта, сопоставимого по своим масштабам и привлекательности с музеем-пивоварней Guinness в Дублине или музеем "Титаника" в Белфасте", - пояснил управляющий директор Failte Ireland Пол Келли. По его словам, речь может идти о масштабной реконструкции уже существующего музея или достопримечательности, которая тесна связана к культурным наследием страны. В рамках правительственной программы "Платформа для роста" турагентство также будет выделять гранты в объеме €2.5 млн на более мелкие инициативы. В период до 2040 года планируется осуществить до 50 таких проектов по всей стране.

"Туристические объекты мирового уровня должны позволить Ирландии уверено конкурировать на бурно развивающемся мировом рынке туризма", - указал Келли. Он отметил необходимость достижения такой степени "насыщения" республики достопримечательностями, при которой у находящегося в Ирландии иностранного туриста не возникнет вопроса: "Ну вот, я здесь - куда бы теперь сходить?". По оценкам Failte Ireland, при создании новых туристических достопримечательностей упор необходимо делать на высокие технологии, виртуальную реальность, позволяющие ощутить "эффект погружения".

В 2018 году "въездной туризм" в Ирландии побил абсолютный для этой маленькой страны рекорд - остров с населением 4,8 млн посетили 11,2 млн иностранных гостей. Пальму первенства среди самых популярных достопримечательностей на протяжении последних лет удерживает музей-пивоварня Guinness (1,7 млн посетителей по итогам 2018 года), на втором месте - отвесные утесы Мохер на атлантическом побережье (1,5 млн), на третьей позиции - дублинский зоопарк (1,3 млн).

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