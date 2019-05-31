В Ашхабаде началось заседание Совета глав правительств СНГ

Заседание Совета глав правительств СНГ началось в Ашхабаде, оно проходит в здании кабинета министров Туркмении. В заседании участвуют главы делегаций Туркмении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Армении, Узбекистана, Таджикистана. С российской стороны в нем принимает участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Перед заседанием президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за Медведевым и прокатил его по городу на раритетном автомобиле ГАЗ-21 "Волга". После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак. Затем они пешком прогулялись до здания кабинета министров.

В начале заседания в узком формате председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал о повестке.

"Сейчас в узком формате предлагается обменяться мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия Содружества Независимых Государств. Завершить заседание в узком составе предлагаем решением о дате и месте проведения следующего заседания Совета глав правительств", - сказал Лебедев.

Он рассказал, что затем участники в расширенном составе обсудят результаты заседания в узком формате. После этого они заслушают два доклада: по подготовке проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2030 года и соглашение о взаимодействии таможенных органов стран СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

По словам Лебедева, будет представлен вновь утверждаемый первый заместитель руководителя антитеррористического центра СНГ.

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