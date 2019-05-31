Официальный Сеул не может подтвердить сообщения о казни в КНДР спецпредставителя по США

31 мая 2019 10:49 (UTC+04:00)

Министерство объединения Республики Корея пока не может подтвердить информацию СМИ о казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В настоящее время мы не располагаем такой информацией, а в северокорейских официальных СМИ также ничего не сообщалось о расстреле Ким Хёк Чхоля", - отметила собеседница ТАСС.

Южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщила, что Ким Хёк Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По информации издания, младшая сестра Ким Чен Ына, занимающая пост первого заместителя отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон помещена под домашний арест в наказание за неудачу встречи с Трампом. Ким Ё Чжон сопровождала своего брата в поездке в Ханой. По сведениям газеты, также были расстреляны четыре представителя МИД КНДР, участвовавшие в подготовке саммита в Ханое. Всех казненных обвинили в шпионаже в пользу США.

Как утверждает газета, после неудачного саммита смещен также со своего поста один из приближенных Ким Чен Ына - заместитель председателя ЦК ТПК, заведующий отделом Единого фронта Ким Ён Чхоль, который был главным ответственным за переговоры с США. По данным источников The Chosun Ilbo, он отправлен на принудительное трудовое и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо на севере КНДР.

Еще несколько участников саммита, в том числе переводчик Ким Чен Ына, по этим сведениям, также помещены в исправительные лагеря.

Саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

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