В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов

2 июня 2019 17:33 (UTC+04:00)

Конституционный совет (КС) Алжира отверг досье обоих кандидатов, подавших документы на регистрацию для участия в президентских выборах 4 июля. Таким образом, проведение голосования в установленный срок невозможно, говорится в заявлении совета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Досье кандидатов на выборах 4 июля были отклонены, президенту предстоит заново созывать избирательную комиссию", — отмечается в заявлении КС, которое цитирует алжирское госагентство.

Ранее сообщалось, что два малоизвестных политика Абдельхаким Хамад и Хамид Туахри в последний момент подали досье на участие в выборах, которые бойкотировали ведущие алжирские политические силы. При этом все остальные потенциальные участники президентской гонки свои кандидатуры выдвигать не стали.

Согласно закону, кандидат должен предоставить личные документы, справку о состоянии здоровья, а также подписи 60 тысяч сограждан из разных провинций, поддерживающих выдвижение кандидатуры, или подписи 600 депутатов разного уровня.

Алжир уже более трех месяцев живет в условиях политического кризиса, неутихающих народных протестов и неопределенности политического будущего.

Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок досрочно покинул свой пост, воспользовавшись 102-й статьей конституции, которая предусматривает отставку по состоянию здоровья. Бутефлике 82 года, он бессменно находился у власти с 1999 года.

Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах, считавшийся близким соратником Бутефлики. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Президентский срок Бенсалаха, согласно конституции, заканчивается уже 9 июля.

Однако алжирская оппозиция, многие общественные деятели и демонстранты выступали против проведения президентских выборов 4 июля, так как не доверяют действующим властям. Оппозиция настаивает на переходном периоде с созданием учредительного совета.

В то же время на проведении выборов в срок настаивала алжирская армия. В частности, начальник Генштаба Вооруженных сил Ахмед Гаид Салех призывал ускорить подготовку к президентским выборам, которые, по его мнению, положат конец политическому кризису в стране.

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