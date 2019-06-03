Помпео призвал ЕС отказаться от введения пошлин на американские товары

3 июня 2019 11:19 (UTC+04:00)

США хотят, чтобы Европа не вводила таможенных пошлин на американские товары и обеспечила для производителей равные условия. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Rheinische Post, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы хотим, чтобы Европа прекратила вводить штрафные пошлины на американские продукты, то есть не допускала их. Мы хотим, чтобы Европа не предпринимала несправедливых торговых шагов по отношению к США", - заявил он.

"Президент Дональд Трамп выступает за справедливую взаимную торговлю - ни больше ни меньше. Мы хотим видеть наши сельскохозяйственные продукты в Европе", - сказал госсекретарь. По его словам, это одно из важных условий для поддержания взаимовыгодных торговых отношений между США и ЕС.

1 июня 2018 года США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел 25%-ные пошлины на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год. Трамп также заявлял, что США введут пошлины на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний.

Президент США должен был до 18 мая принять решение, вводить или нет пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и комплектующих для автопромышленности. 17 мая Трамп воспользовался правом (согласно торговому законодательству США) отложить введение пошлин на срок до 180 дней для продолжения переговоров на эту тему с торговыми партнерами.

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