Помпео: британцы должны сами решить относительно условий и времени выхода из ЕС

3 июня 2019 17:59 (UTC+04:00)

Великобритания должна самостоятельно принять решение по условиям и времени выхода из ЕС. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Суверенная нация приняла решение, люди проголосовали, они проголосовали за выход из ЕС, - отметил он. - Теперь они должны сами решить относительно условий, времени и последовательности действий для этого".

Со своей стороны Блок отметил, что "Соединенное Королевство является одним из ближайших союзников Нидерландов". "Мы придаем большое значение сотрудничеству с Великобританией в рамках ЕС, НАТО, и нам очень жаль, что они покидают сообщество, - подчеркнул он. - Это развод, которого мы не просили. Конечно, мы уважаем результат референдума, но лучше бы они оставались. Это один из наших крупнейших торговых партнеров. Наша цель - достичь соглашения о выходе, закладывающего основу для будущих отношений. "Жесткий" выход негативно скажется и на Нидерландах, и на Великобритании".

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете The Sunday Times призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере £39 млрд (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств в связи с выходом из сообщества и предложил Лондону следовать по пути выхода из ЕС без соглашения, если европейцы откажутся предоставить британской стороне то, к чему она стремится. Он также пообещал приложить со своей стороны максимум усилий, чтобы заключить с Великобританией сделку о свободной торговле в течение нескольких месяцев после Brexit, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС.

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