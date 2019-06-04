Президент Южной Кореи сменил советника по политике в отношении КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назначил нового координатора политики в отношении КНДР. Об этом сообщает во вторник администрация южнокорейского лидера, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Новым секретарем президента по политике объединения назначен Ким Чан Су, ранее занимавший пост замначальника офиса по связям в КНДР в Кэсоне", - говорится в сообщении. Ким Чан Су также имеет опыт работы в Совете безопасности Южной Кореи, в Совете по примирению и сотрудничеству, а также в министерстве объединения.

Занимавший ранее пост советника президента Су Хо в мае стал заместителем министра объединения.

Южнокорейские эксперты связывают кадровые изменения с застоем, возникшим в отношениях между Сеулом и Пхеньяном после завершившегося безрезультатно февральского саммита США и КНДР в Ханое.

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