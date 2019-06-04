Меркель назвала жизненно важным заключение торгового соглашения между ЕС и США

Канцлер Германии Ангела Меркель считает чрезвычайно важным заключить торговое соглашение между Евросоюзом и США. Об этом она заявила во вторник в Берлине на экономической конференции "День германской промышленности", передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Я считаю, что это имеет экзистенциальное значение", - сказала глава правительства ФРГ. Она выразила сожаление, что Франция выступила против возобновления торговых переговоров ЕС и США. "На мой взгляд, мы должны положить конец торговым конфликтам с США посредством переговоров и разумных решений. Иначе мы вступим в жалкую фазу развития мировой экономики", - полагает канцлер.

Меркель отметила, что германская экономика уже ощущает последствия торгового конфликта между США и Китаем. "Я могу здесь только надеяться, что будет найдено решение", - подчеркнула она.

1 июня 2018 года США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел 25%-ые пошлины на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год. Трамп также заявлял, что США введут пошлины на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний.

Президент США должен был до 18 мая принять решение, вводить или нет пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и комплектующих для автопромышленности. 17 мая Трамп воспользовался правом (согласно торговому законодательству США) отложить введение пошлин на срок до 180 дней для продолжения переговоров на эту тему с торговыми партнерами.

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