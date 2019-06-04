Меркель назвала жизненно важным заключение торгового соглашения между ЕС и США

4 июня 2019 15:10 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель считает чрезвычайно важным заключить торговое соглашение между Евросоюзом и США. Об этом она заявила во вторник в Берлине на экономической конференции "День германской промышленности", передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Я считаю, что это имеет экзистенциальное значение", - сказала глава правительства ФРГ. Она выразила сожаление, что Франция выступила против возобновления торговых переговоров ЕС и США. "На мой взгляд, мы должны положить конец торговым конфликтам с США посредством переговоров и разумных решений. Иначе мы вступим в жалкую фазу развития мировой экономики", - полагает канцлер.

Меркель отметила, что германская экономика уже ощущает последствия торгового конфликта между США и Китаем. "Я могу здесь только надеяться, что будет найдено решение", - подчеркнула она.

1 июня 2018 года США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел 25%-ые пошлины на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год. Трамп также заявлял, что США введут пошлины на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний.

Президент США должен был до 18 мая принять решение, вводить или нет пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и комплектующих для автопромышленности. 17 мая Трамп воспользовался правом (согласно торговому законодательству США) отложить введение пошлин на срок до 180 дней для продолжения переговоров на эту тему с торговыми партнерами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония и США активизируют сотрудничество в космосе и в сфере кибербезопасности
Другие страны 14:35
Песков не считает делом РФ обсуждать планы США и Турции создать рабочую группу по С-400
Турция 14:23
Казненный дипломат из КНДР жив, но находится под стражей
Другие страны 09:23
Трамп заявил об общих ценностях, объединяющих США и Великобританию
США 09:00
Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
США 08:27
Япония и США проведут 10-11 июня новый раунд торговых переговоров
США 08:15
Лента новостей
Состоялось первое заседание Совета правления Оксфордского Центра Низами Гянджеви
Азербайджан 15:47
Замминистра по делам Brexit отказался от борьбы за пост главы правительства Великобритании
Другие страны 15:47
На крупный оптовый рынок Шанхая впервые доставлена черешня из Узбекистана
Бизнес 15:39
В Узбекистане заметно дорожают продукты
Бизнес 15:32
Трансадриатический газопровод поможет албанской ТЭС во Влёре получить доступ к газу
Энергетика 15:29
В Великобритании успешно опробовали новую технологию по пересадке роговицы
Другие страны 15:28
В Налоговый кодекс Азербайджана могут быть внесены изменения
Бизнес 15:26
В Азербайджане завершился инновационный фестиваль InnoFest
Экономика 15:23
Названо число круизных лайнеров, прибывших в турецкие порты с начала года
Турция 15:16