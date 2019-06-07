В Нью-Йорке задержали мужчину, который хотел устроить взрыв на Таймс-сквер

7 июня 2019 14:54 (UTC+04:00)

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который готовился устроить взрыв в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Сообщается, что подозреваемый был взят под стражу совместными усилиями ФБР и полиции города. По данным источников в полиции, мужчина покупал взрывчатые вещества, которые планировал использовать для взрыва на Таймс-сквер. Сотрудники полиции задержали подозреваемого во время покупки оружия.

Полиция не сообщила имя подозреваемого, однако известно, что в ближайшее время он предстанет перед судом в нью-йоркском Бруклине. По информации полиции, мужчина действовал в одиночку, других угроз взрывов в городе нет.

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