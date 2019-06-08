Президент Мексики приветствовал достижение соглашения с США по миграции

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствовал достижение соглашения с США, нацеленного на урегулирование миграционного кризиса на общей границе. Комментарий главы латиноамериканского государства был размещен в его Twitter в пятницу вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря поддержке всех мексиканцев удалось избежать пошлин на мексиканские товары, которые экспортируются в США, - написал Лопес Обрадор. - [Глава МИД Мексики] Марсело Эбрард обнародует детали соглашения. В любом случае завтра [в субботу - прим. ТАСС] мы соберемся в Тихуане... чтобы это отпраздновать".

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не предпримет решительных действий, чтобы пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков в США. В пятницу вечером Трамп написал в своем Twitter, что США и Мексика достигли соглашения по миграционным вопросам и что запланированное на понедельник введение односторонних американских таможенных пошлин на мексиканские товары приостановлено.

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