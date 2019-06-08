Президент Мексики приветствовал достижение соглашения с США по миграции

8 июня 2019 08:13 (UTC+04:00)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствовал достижение соглашения с США, нацеленного на урегулирование миграционного кризиса на общей границе. Комментарий главы латиноамериканского государства был размещен в его Twitter в пятницу вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря поддержке всех мексиканцев удалось избежать пошлин на мексиканские товары, которые экспортируются в США, - написал Лопес Обрадор. - [Глава МИД Мексики] Марсело Эбрард обнародует детали соглашения. В любом случае завтра [в субботу - прим. ТАСС] мы соберемся в Тихуане... чтобы это отпраздновать".

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не предпримет решительных действий, чтобы пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков в США. В пятницу вечером Трамп написал в своем Twitter, что США и Мексика достигли соглашения по миграционным вопросам и что запланированное на понедельник введение односторонних американских таможенных пошлин на мексиканские товары приостановлено.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео: США продолжат работать с Мексикой по проблеме с мигрантами
США 06:37
Глава МИД Мексики подтвердил достижение договоренности с США по иммиграции
Другие страны 05:33
Трамп: США достигли соглашения с Мексикой по иммиграции
США 04:38
Названа причина одного из крупнейших пожаров в истории Калифорнии
США 04:20
Премьер-министр Словакии: торговую войну между США и Евросоюзом необходимо предотвратить
Европа 00:55
СМИ: США намерены до 31 июля выслать турецких летчиков, обучающихся на F-35
США 7 июня 23:31
Лента новостей
Состоится бизнес-диалог Россия-Азербайджан
Россия 08:27
Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Никарагуа благодаря дублю Месси
Спорт 08:23
Промпарки и кварталы в Азербайджане ожидают новые инвестиции
Бизнес 08:00
Boeing не планировал исправлять ошибку в автоматической системе 737 MAX до 2020 года
США 07:42
Ученые выяснили, почему организм перестает бороться со старением
В мире 07:25
Азар заявил, что выступление в составе "Реала" было главной мечтой его детства
Спорт 07:01
Помпео: США продолжат работать с Мексикой по проблеме с мигрантами
США 06:37
Эрдоган и его супруга стали свидетелями на свадьбе Озила (ВИДЕО)
Турция 06:14
Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy ожидается не ранее 24 июня
В мире 05:49