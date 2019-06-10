Египет может потребовать вернуть бюст Тутанхамона, выставленный на торги в Лондоне

10 июня 2019 11:24 (UTC+04:00)

Власти Египта могут потребовать от Великобритании вернуть каменный бюст фараона Тутанхамона, который должны выставить на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне 4 июля. Об этом в ночь на понедельник сообщила телекомпания ABC со ссылкой на известного египетского археолога Захи Хаваса.

Скульптура, возраст которой превышает 3 тыс. лет, изображает Тутанхамона в образе бога солнца Амона. Считается, что она стояла в знаменитом Карнакском храме в Луксоре. По данным газеты Financial Times, оценочная стоимость бюста - £4 млн (более $5 млн). Сейчас артефакт находится в частной коллекции.

"С большой вероятностью бюст был похищен из Карнакского храма. Christie's не может доказать, что имеет право распоряжаться скульптурой", - заявил Хавас.

Археолог уверен, что Египет имеет "этическое право" на репатриацию бюста фараона. Хавас уже не в первый раз проводит кампанию по возвращению египетских культурных ценностей на родину. "Мы никому не позволим продавать египетские древности", - подчеркнул он.

Министерство по делам древностей Египта начало расследование предстоящей продажи бюста, чтобы принять все необходимые юридические меры для его возвращения, отмечает телеканал. Аукционный дом Christie's пока не дал комментариев по этому поводу.

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