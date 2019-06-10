Саудовская Аравия ждет Путина с визитом в октябре

10 июня 2019 13:26 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия ждет президента России Владимира Путина с визитом в октябре 2019 года, надеется, что он придаст импульс развитию отношений двух стран, сообщил министр энергетики королевства, сопредседатель Российско-Саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Он отметил, что визит короля Саудовской Аравии в 2017 году в Россию стал огромным толчком в развитии сотрудничества двух стран.

"Мы ожидаем, что наши отношения получат еще больший импульс при визите президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, который намечен на октябрь нынешнего года", - сказал аль-Фалих на открытии заседания комиссии.

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