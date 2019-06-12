Экс-военачальник подозревается в подготовке покушений на лидеров Индонезии

12 июня 2019 08:30 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Индонезии подтвердили причастность отставного военачальника к подготовке покушений на руководителей силовых структур страны, которые должны были произойти во время массовых демонстраций в Джакарте в мае 2019 года. Об этом пишет в среду газета The Straits Times, приводя заявление помощника руководителя национальной полиции Адэ Идради, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Следствие установило, что экс-командующий командования стратегического резерва армии генерал-майор запаса Кивлан Цзэн передал около 150 млн рупий ($10,5 тыс.) на приобретение пяти единиц огнестрельного оружия. Кроме того, именно он сообщил исполнителям имена тех, на кого предполагалось совершить покушения, а также их адреса", - заявил представитель правоохранительных органов.

Как рассказал помощник руководителя полиции, "в подготовке покушения участвовал также один из высокопоставленных членов Партии единства и развития Хабил Марати". "Основываясь на полученных фактах, показаниях свидетелей, можно сказать, что они планировали умышленное убийство четырех национальных руководителей", - подчеркнул Адэ Идради, добавив, что "они находятся в полиции, где ведется допрос".

По его словам, "нападения, которые должны были случиться во время беспорядков в Джакарте 21-23 мая, готовились в отношении министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто, министра-координатора по морским делам Лухута Бинсара Панджаитана, начальника Государственного разведывательного управления Буди Гунавана, а также спецпредставителя президента по вопросам безопасности и разведки Гориэса Мэре".

По информации индонезийских СМИ, бывший военачальник - соратник лидера оппозиции Прабово Субианто, который участвовал в президентских выборах 17 апреля и проиграл действующему лидеру Джоко Видодо более чем 11%. После объявления результатов выборов в Джакарте вспыхнули массовые беспорядки, в результате которых восемь человек погибли, более 900 получили ранения.

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