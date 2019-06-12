Борис Джонсон дал старт своей кампании по борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Выступая в среду с программной речью в Лондоне, политик пообещал, что страна покинет Евросоюз 31 октября. Публичное выступление стало первым с момента его выдвижения в качестве кандидата на пост лидера тори, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"После трех лет и двух пропущенных крайних сроков [реализации Brexit] мы обязаны покинуть ЕС 31 октября", - сказал Джонсон, который является фаворитом гонки претендентов на замену Терезе Мэй на посту лидера тори и главы правительства, учитывая, что консерваторы являются правящей партией. "Пришло время объединить эту страну и это общество", - сказал Джонсон и подчеркнул, что это возможно лишь при выходе из Евросоюза.

При этом бывший глава Форин оффиса подчеркнул, что Brexit без сделки не является его предпочтительным вариантом, однако подчеркнул, что к такому развитию событий нужно готовиться. "Я не нацелен на результат, при котором не будет соглашения. Я не думаю, что все завершится чем-то подобным. Но будет ответственным готовиться к такому варианту", - отметил Джонсон, назвав выход без сделки "крайней мерой".

"Пришло время прекратить эту ослабляющую нас неопределенность, положить конец сомнениям и раздору, противопоставив им ясность и решительность. И именно поэтому я считаю, что я - правильный человек для того, чтобы повести эту страну вперед", - заявил политик.

Имя нового премьер-министра должно стать известно до конца июля, а всего в кампании за то, чтобы сменить Мэй, участвуют 10 кандидатов. Помимо Джонсона, это министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, экс-заместитель министра финансов Марк Харпер.

По информации британских газет, Джонсон обладает самой большой поддержкой среди членов своей партии. В первую тройку по этому показателю также входят Гоув и Хант.

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