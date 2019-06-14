Военный совет Судана признал, что отдал приказ о разгоне сидячей забастовки в Хартуме

14 июня 2019 01:27 (UTC+04:00)

Военный совет Судана признал, что приказ о разгоне сидячей забастовки в Хартуме отдали военные. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Хартуме официальный представитель совета Шамс ад-Дин Каббаши, передает телеканал Al-Mayadeen, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Военный совет распорядился свернуть сидячую забастовку", - сказал он. При этом, по его словам, после произошедших трагических событий было проведено расследование, итоги которого, пообещал Каббаши, будут обнародованы 15 июня. "Несколько проходивших по делу офицеров арестовано", - отметил он.

3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили часть палаточного лагеря протестующих в центре суданской столицы рядом со штаб-квартирой главного командования вооруженных сил. В результате акции, а также последовавших за этим столкновений погибли, по официальным данным, 64 человека. Оппозиция заявляет о 118 жертвах. В тот же день на экстренно созванной пресс-конференции представители Военного совета заявили, что "не ожидали таких последствий", однако до последнего не заявляли о своей причастности. Более того, согласно официальным сведениям армии, акция силовиков была нацелена исключительно против преступных элементов, которые воспользовались обстановкой в столице и создали свой криминогенный район рядом с сидячей забастовкой протестующих.

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