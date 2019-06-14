Индия предложила созвать международный саммит по борьбе с терроризмом

Индия предлагает созвать международный саммит по борьбе с терроризмом, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В последнее воскресенье я был в Шри-Ланке, я был в церкви (Святого - ред.) Антония и видел следы теракта, который был совершен в этом месте. Это просто ужасно, поэтому все гуманитарные силы наших стран должны объединяться для борьбы с терроризмом. Те страны, которые поддерживают и финансируют терроризм, должны взять на себя ответственность", - сказал Моди на саммите глав стран-участниц ШОС в Бишкеке.

"Индия призывает к проведению международного саммита по противодействию терроризма", - добавил он.

Саммит ШОС проходит 13-14 июня в Бишкеке.

В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран – партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).

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