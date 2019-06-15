Экс-президент Судана через неделю предстанет перед судом

Бывший президент Судана Омар аль-Башир может предстать перед судом через неделю, когда закончится срок рассмотрения его апелляции, сообщил в субботу на пресс-конференции генпрокурор Судана аль-Валид Сейид Ахмед, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Отстраненный от власти президент Омар аль-Башир скоро предстанет перед судом, после окончания срока подачи апелляции, который составляет неделю", - указал прокурор.

Генпрокуратура Судана сообщила в минувший четверг, что все следственные мероприятия по уголовному делу в отношении свергнутого президента Омара аль-Башира были завершены, ему предъявлено обвинение в коррупции при обращении с иностранной валютой и отмыванием денег.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

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