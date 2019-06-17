Ученые зафиксировали аномально высокую смертность дельфинов

17 июня 2019 11:23 (UTC+04:00)

Специалисты Национального управления США по исследованию океана и атмосферы зафиксировали в течение последних нескольких месяцев аномально высокую смертность дельфинов-афалин в районе побережья Мексиканского залива, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По оценкам ученых, с 1 февраля до середины июня в штатах Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана на берегу были найдены не менее 279 дельфинов, по большей части мертвых. Как подчеркивают представители управления, данные показатели примерно в три раза выше, чем среднегодовые за указанный период времени.

Оказавшись на берегу, живые дельфины уже не могут вернуться в океан без посторонней помощи и умирают в течение нескольких часов. Обычно на сушу выбрасываются старые, больные или раненые особи.

Исследователи пытаются установить причины произошедшего. По их мнению, одной из причин может быть разлив нефти в Мексиканском заливе после взрыва на платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года. Как подчеркивают специалисты, данная экологическая катастрофа, в результате которой в воду попали миллионы баррелей нефти, до сих пор оказывает разрушительное влияние на животный мир. Ранее природоохранные организации констатировали, что дельфины, которые живут в районах залива, загрязненных нефтью, страдают от многочисленных заболеваний печени и легких, отличаются вялостью и сравнительно малой массой тела.

Исследователи также рассматривают версию, согласно которой причиной гибели дельфинов может быть поступление необычно больших объемов пресной воды в Мексиканский залив этой весной из-за наводнений. У некоторых дельфинов, найденных мертвыми на берегу, были обнаружены повреждения покровов тела, которые могут возникать под воздействием пресной воды.

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