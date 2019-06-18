Korean Air добавит в свой авиапарк 30 самолетов Boeing 787 Dreamliner

Авиакомпании Korean Air на полях авиасалона в Ле-Бурже объявила о планах приобретения 30 самолетов Boeing 787 Dreamliner, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как следует из пресс-релиза, авиакомпания купит 10 самолетов Boeing 787-10 и 10 самолетов Boeing 787-9. Также отмечается, что дополнительные 10 самолетов Boeing 787-10 Korean Air обязалась приобрести в лизинг.

787 Dreamliner - это семейство сверхэкономичных гражданских самолетов, которые могут выполнять полеты на дальние расстояния, обеспечивая более высокую топливную эффективность и более низкий уровень вредных выбросов.

На сегодняшний день авиапарк Korean Air состоит из 168 самолетов, компания входит в двадцатку крупнейших авиалиний мира, которая осуществляет рейсы в 44 странах.

Парижский авиационно-космический салон проходит в Ле-Бурже в 53-й раз. Выставка открылась 17 июня и продлится до 23 июня.

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