Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 26 человек, один получил серьезные ранения, сообщает агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем.

Семнадцать человек пострадали в префектуре Ямагата, четверо в Ниигате, еще четверо в Мияги и один в Исикаве. По данным агентства по предотвращению пожаров и стихийных бедствий, о пропавших не сообщалось.

Землетрясение произошло в 22:22 во вторник недалеко от префектуры Ямагата. Подземные толчки ощущались в 13 префектурах. Наиболее сильно землетрясение ощутили жители префектур Ямагата – сила толчков достигала 6+ по семибалльной японской шкале, и Ниигата – 6. У побережья было зафиксировано цунами до 10 сантиметров.

За 11 часов, прошедших с момента землетрясения, в этом районе ощущались 18 афтершоковых толчков.

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