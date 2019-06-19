Apple может перенести до 30% производства из Китая на фоне торговых войн

19 июня 2019 16:51 (UTC+04:00)

Американская корпорация Apple рассматривает вариант переноса от 15% до 30% своих производственных мощностей из Китая в другие страны ввиду усиления торговых споров между Вашингтоном и Пекином, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По сведениям источников издания, руководство компании обратилось с соответствующей просьбой к своим основным поставщикам. Среди них - Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec. Им была поставлена задача оценить затраты на возможный перенос производства из Китая в другие страны, в частности Вьетнам, Индию, Индонезию, Малайзию и Мексику, а также проанализировать перспективы ведения бизнеса там.

Газета отмечает, что около 90% всей продукции Apple собирается в континентальном Китае и Гонконге. При этом эти показатели только выросли за последнее время. Так, в прошлом году Китай впервые обогнал США и Японию по количеству поставщиков американского технологического гиганта.

В настоящее время число таких компаний в КНР составляет 41. Количество рабочих мест, так или иначе связанных с Apple в Китае, достигло 5 млн. Из них 1,8 млн человек заняты в разработке программного обеспечения и приложений для операционной системы iOS.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет свыше $1 трлн.

10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая ввели с 1 июня ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

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