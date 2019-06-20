Саммит G20 в Осаке будут охранять почти 32 тыс. полицейских

20 июня 2019 13:53 (UTC+04:00)

Почти 32 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность и следить за порядком во время саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке. Об этом сообщил в четверг на состоявшейся там пресс-конференции глава местной полиции Такахиса Исида, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его словам, в добавление к силам собственно префектуры Осака туда уже прибыло подкрепление со всех концов Японии численностью почти 18 тыс. человек. Помимо охраны объектов саммита и резиденций лидеров, стражи порядка будут следить за закрытыми зонами и регулировать движение. Ожидается, что на время встречи G20 в Осаке будут введены серьезные ограничения на работу транспорта. "Мы призываем местных жителей в дни саммита отказаться от личных автомобилей",- сказал Исида.

По подсчетам организаторов, в город на время встречи лидеров "двадцатки" приедут около 30 тыс. человек, в том числе члены делегаций и журналисты.

Осака с населением почти 2,7 млн человек - третий по количеству жителей город Японии после Токио и Иокогамы. Это один из важнейших деловых и культурных центров страны, неформальная столица юго-западной части главного японского острова Хонсю.

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