Мексика выделит Сальвадору 30 миллионов долларов для борьбы с миграцией

Мексика выделяет 30 миллионов долларов Сальвадору по программе по социальному развитию стран Центральной Америки для предотвращения миграции, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг состоялась встреча президентов Мексики и Сальвадора Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Найиба Букеле в городе Тапачула приграничного с Гватемалой мексиканского штата Чьяпас, через который в основном и идут мигранты из центральноамериканских стран в сторону США.

"Мы начинаем с выделения напрямую более чем 30 миллионов долларов в рамках программы, которая предполагает более чем 100 миллионов долларов без политических, экономических, финансовых условий, потому что мы – братские народы", - заявил Эбрард.

План действий Мексики предполагает регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. При этом те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.

Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы перед лицом нелегальной миграции. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч солдат национальной гвардии. Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе.

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