Мексика выделит Сальвадору 30 миллионов долларов для борьбы с миграцией

21 июня 2019 03:49 (UTC+04:00)

Мексика выделяет 30 миллионов долларов Сальвадору по программе по социальному развитию стран Центральной Америки для предотвращения миграции, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг состоялась встреча президентов Мексики и Сальвадора Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Найиба Букеле в городе Тапачула приграничного с Гватемалой мексиканского штата Чьяпас, через который в основном и идут мигранты из центральноамериканских стран в сторону США.

"Мы начинаем с выделения напрямую более чем 30 миллионов долларов в рамках программы, которая предполагает более чем 100 миллионов долларов без политических, экономических, финансовых условий, потому что мы – братские народы", - заявил Эбрард.

План действий Мексики предполагает регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. При этом те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.

Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы перед лицом нелегальной миграции. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч солдат национальной гвардии. Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе.

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