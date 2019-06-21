В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks

21 июня 2019 06:19 (UTC+04:00)

Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, судья удовлетворил запрос адвоката Бини, указывавшего на нарушение принципа "хабеас корпус" по отношению к его подзащитному.

Согласно постановлению, Бини выйдет из тюрьмы в пятницу, 21 июня. Однако ему запрещено покидать Эквадор на время следствия по своему делу, каждую неделю он должен будет отмечаться в правоохранительных органах.

Как ранее заявляли власти Эквадора, гражданин Швеции Бини был задержан в середине апреля по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо говорила, что Бини якобы посещал посольство Эквадора в Лондоне, где находился Ассанж, более десяти раз за последние несколько лет.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в

Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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