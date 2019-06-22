В Украине молния убила трех человек

В Украине три человека погибли в результате удара молнии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на БЕЛТА, на своей странице в Facebook сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Также известно, что еще два человека пострадали, их госпитализировали.

Молния ударила в автобусную остановку, где находились 5 человек, возле села Беньковцы Ивано-Франковской области. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что погибшие — трое мужчин, жители Львовской области, пострадавшие — две женщины.

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