Европейские игры 2023 года пройдут в польском Кракове

22 июня 2019 13:04 (UTC+04:00)

Польский Краков примет III Европейские игры, которые состоятся в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), передает Trend со ссылкой на ТАСС

Решение о выборе столицы соревнований было принято представителями 50 европейских национальных комитетов на генеральной ассамблее ЕОК в Минске путем поднятия рук.

Европейские игры проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Впервые соревнования состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан). Их участниками стали более 5700 спортсменов, которые разыграли 253 комплекта наград в 31 виде спорта, пять из них были неолимпийскими.

По итогам I Европейских игр 2015 года сборная России уверенно заняла первое место в командном зачете по количеству золотых наград и общему числу медалей. Команда записала себе в актив 164 награды - 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.

Вторые Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. Участники игр в Минске разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта, соревнования в восьми из них станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио. При этом прямой отбор на Олимпиаду-2020 предусмотрен в стрельбе из лука, каратэ, стрельбе и настольном теннисе.

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