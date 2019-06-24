Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 24 человек

Число жертв обрушения строящегося здания на юге Камбоджи возросло до 24, в том числе погибли четыре женщины, сообщает издание Khmer Times, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о гибели 17 человек, еще 24 человека пострадали в результате обрушения строящегося здания в провинции Преа-Сиануквиль на юге Камбоджи. Полиция заявляла, что обрушение произошло около 05.00.

Уточняется, что число пострадавших не изменилось.

Издание сообщает, что работы по поиску других возможных жертв продолжаются круглосуточно, поскольку считается, что в здании могло быть до 60 человек, которые жили там, пока строились верхние этажи. На место прибыл премьер Хун Сен.

Власти провинции заявили, что расчистили до 50% обломков.

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