Китай и КНДР укрепят связи в туризме и образовании по итогам визита Си Цзиньпина

24 июня 2019 09:19 (UTC+04:00)

Компетентные ведомства Китая и КНДР усилят взаимодействие в сфере туризма, народного образования и культуры по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Китай и КНДР воспользуются новыми возможностями для активизации двусторонних обменов в области туризма, культуры и образования, которые теперь будут развиваться в условиях новой исторической эпохи", - проинформировали агентство представители властей провинции Цзилинь, которая примыкает к северокорейской границе.

По словам управляющего одним из местных туристических агентств, ежедневно порядка 10 групп из 30-40 китайских граждан отправляются из города Хуньчунь, расположенного в непосредственной близости и от России, для осмотра достопримечательностей в КНДР. Он отметил, что турпоток туда из Китая продолжает постоянно возрастать.

"Хуньчунь продолжит активно развивать туристические и прочие услуги, - рассказал мэр города Чжан Цзифэн. - В текущем году мы будем стараться обеспечить 15-процентный рост - это касается как турпотока в направлении КНДР, так и доходов от него".

Как подчеркнул сотрудник Института высшего образования Цзилиньского университета профессор Чжан Лэйшэн, после четырех поездок лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин и ответного визита Си Цзиньпина в Пхеньян обе стороны создали предпосылки для начала особо интенсивного взаимодействия между вузами, организации совместных программ как на уровне преподавателей, так и студентов. "В том числе это касается одаренных северокорейских учащихся, для которых могут быть расширены масштабы финансируемых государством стажировок в Китае - это укрепит наши двусторонние связи", - отметил он.

Си Цзиньпин 20 и 21 июня посетил КНДР с государственным визитом, в ходе которого состоялись переговоры с Ким Чен Ыном по целому ряду вопросов, касающихся активизации отношений в связи с 70-й годовщиной установления дипломатических связей между двумя странами. В ходе обсуждения лидеры двух государств сделали особый акцент на развитии культурно-гуманитарных контактов.

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