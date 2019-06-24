Путин и Абэ встретятся на G20 в Осаке

24 июня 2019 14:48 (UTC+04:00)

На саммите G20 в Осаке планируются контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также подписание ряда документов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Не буду никаких деталей предстоящих российско-японских переговоров выдавать. Считаю это преждевременным, потому что работа по подготовке продолжается. Планируются контакты Путина и Абэ, планируется подписание ряда документов. Каких, вы узнаете позже", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном заключении соглашения по поставкам российского куриного мяса на японский рынок.

Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.

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