Борис Джонсон не готов участвовать в теледебатах, на которые его вызвал Джереми Хант

Фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон не выразил готовности участвовать в теледебатах, на которые политика вызвал его соперник Джереми Хант. Об этом сообщил в понедельник британский телеканал Sky News, который собирался организовать дебаты в своем эфире во вторник, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В распространенном каналом сообщении говорится, что трансляция дебатов откладывается, поскольку Джонсон к настоящему моменту так и не ответил на направленное ему приглашение, в то время как Хант, возглавляющий МИД Великобритании, заявил о том, что готов принять в них участие.

"Мы по-прежнему готовы предоставить площадку для проведения дебатов во вторник вечером, если оба кандидата на них придут. Без участия обоих они состояться не могут, - заявил представитель телеканала. - При этом мы направим мистеру Ханту и мистеру Джонсону новые приглашения принять участие в дебатах в прямом эфире канала Sky News в понедельник, 1 июля".

Борис, не трусь

В своей статье, которая была опубликована в понедельник газетой The Times, Хант обвинил своего оппонента в трусости и вызвал на открытую дискуссию в прямом телеэфире. Вызов прозвучал вскоре после того, как вокруг личной жизни Джонсона разгорелся громкий скандал. По сообщениям газеты The Guardian, в ночь на 21 июня соседи Джонсона вызвали полицию к дому, где он проживает вместе со своей подругой Кэрри Саймондс, так как услышали доносившиеся из их квартиры крики и звуки громкого скандала. Прибыв на место, полиция не нашла каких-либо причин для вмешательства, при этом, встречаясь с избирателями на выходных, Джонсон отказался отвечать на вопросы о том, что же произошло между ним и Саймондс.

"Я не заинтересован в дискуссиях по поводу личной жизни Бориса. Вместе с тем я хочу спросить его о том, как он может "гарантировать", что мы покинем ЕС 31 октября, если парламент проголосует против Brexit без сделки, как он уже сделал в марте. Первые дебаты, на которые был приглашен Борис, состоятся на телеканале Sky News завтра вечером, и я там буду. Так что, Борис, не будь трусом, поступи по-мужски и покажи народу, что ты способен выдержать пристальное внимание и неудобные вопросы, которые являются частью самой трудной работы в стране", - сказал Хант, который до этого, впрочем, заявлял, что Джонсону следует дать публичные объяснения и по поводу ночного инцидента.

Джонсон подвергается резкой критике за то, что в последнее время редко дает интервью и еще до выхода в "финал" премьерской гонки пропустил дебаты кандидатов на пост главы Консервативной партии и правительства страны, которые организовал четвертый канал британского телевидения. При этом впоследствии он принял участие в дебатах на Би-би-си. Ранее Джонсон сам пригласил Ханта на теледебаты, которые намерены в июле организовать телеканал Ай-ти-ви и газета "Сан". Однако, как отмечает Хант, эти дебаты состоятся уже после того, как участники голосования, которое должно будет определить имя будущего премьера, получат свои бюллетени.

Фаворит-евроскептик

Джонсон возглавлял британский МИД в 2016-2018 годах. Год назад он подал в отставку с поста руководителя Форин оффиса после того, как посчитал слишком большой уступкой Брюсселю тот формат сделки по условиям Brexit, который предложила кабинету министров премьер Тереза Мэй. Джонсон упорно настаивает на том, что в случае его прихода к власти правительство не будет просить у ЕС о новых отсрочках Brexit и покинет сообщество в срок - 31 октября этого года - даже без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом. Тем не менее, Brexit без сделки, чреватый разрушительными последствиями для британской экономики, может попытаться заблокировать парламент.

На своем пути в финальный раунд выборов лидера Консервативной партии Джонсон заручился поддержкой большинства членов парламентской фракции тори и пока уверенно опережает Ханта в рейтингах популярности. В субботу в Бирмингеме состоялась первая из 16 намеченных по всей Великобритании встреч Джонсона и Ханта с рядовыми тори в британских регионах. Эти встречи должны будут сформировать мнение о кандидатах у простых членов Консервативной партии, которые сделают свой выбор в ходе голосования по почте. Имя нового лидера тори и одновременно нового премьер-министра страны станет известно в 20-х числах июля.

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