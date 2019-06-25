Более ста мигрантов из Гаити задержали вблизи Багамских островов

25 июня 2019 07:53 (UTC+04:00)

Военно-морские силы (ВМС) Содружества Багамских Островов задержали лодку, которая перевозила 102 мигрантов с Гаити вблизи острова Инагуа в южной части архипелага. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Prensa Latina.

Все пассажиры доставлены на остров, однако их ждет депортация. Отмечается, что в начале июня были также задержаны около 200 нелегальных мигрантов из Гаити.

В феврале сообщалось о по меньшей мере 28 утонувших гражданах Гаити в результате крушения моторной лодки, перевозившей мигрантов в США. Гаити, население которого составляет около 10,6 млн человек, является беднейшим государством Западного полушария.

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