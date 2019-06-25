Трамп ждет встречи с Путиным в Осаке, заявил Болтон

Президент США Дональд Трамп ждет возможности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии, сказал советник американского лидера Джон Болтон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Он участвует в переговорах в Иерусалиме с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

"Президент Трамп ждет возможности встретиться с президентом Путиным в Осаке, Японии, в ближайшие дни", - сказал Болтон.

Свои встречи с Патрушевым в Иерусалиме он назвал этапом подготовки к саммиту, где, по его словам, будет обсуждаться схожий набор тем.

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