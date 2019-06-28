Извержение вулкана началось в Папуа - Новой Гвинее

Извержение вулкана началось на острове Манам у северо-восточного побережья Папуа - Новой Гвинеи. Об этом в пятницу сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, извержение началось около 01:00 по местному времени, в результате оказались засыпаны пеплом шесть населенных пунктов на острове. Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе принял решение о мобилизации сил национальной армии для оказания помощи пострадавшему населению, однако из-за отдаленности острова Манам оказание помощи его жителям может существенно задержаться. Всего там проживает около 9 тыс. человек.

После начавшегося в среду извержения вулкана Улавун, расположенного на острове Новая Британия, из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы порядка 15 тыс. человек. Аэропорт Хоскинс, находящийся к западу от вулкана, был закрыт, и авиасообщение над районом стихийного бедствия прекращено. Столб пепла от извержения поднимался на высоту до 18 км.

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