Трамп на встрече с Путиным предложил обсудить вопросы торговли и разоружения

28 июня 2019 09:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы торговли и разоружения. Об этом он заявил в первые минуты встречи со своим российским визави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы", - сказал американский лидер.

Президент США заявил, что рассчитывает на отличные результаты встречи с российским коллегой.

"Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными", - сказал Трамп.

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