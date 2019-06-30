Ким Чен Ын сказал, что узнал о желании Трампа встретиться из Twitter

Лидер КНДР Ким Чен Ын узнал о желании президента США Дональда Трампа провести встречу в приграничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе из Twitter. Прямую трансляцию коротких переговоров политиков в Доме свободы на южнокорейской стороне границы вело японское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter", - сказал Ким Чен Ын.

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