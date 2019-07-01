Иран согласится на продление сделки ОПЕК+ на срок до девяти месяцев

Иран не будет возражать против продления сделки ОПЕК+ о сокращении добычи на шесть-девять месяцев, следует из заявления министра нефти Ирана Бижан Зангане, которые приводит агентство Блумберг. "Я не вижу никаких трудностей с продлением сделки", - сказал министр, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Зангане также сказал, что Иран не планирует выходить из ОПЕК. При этом, по его словам, чтобы ОПЕК выжила, решения картеля должны приниматься в рамках группы в штаб-квартире в Вене, а "не внешними силами на таких событиях, как встреча G20 в Японии".

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, включая возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет обсуждаться на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.

В субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.